Krefeld Pinguine feiern mit 550 Fans Saisoneröffnung

Krefeld Sportdirektor Matthias Roos ist mit der Saisoneröffnungsfeier der Pinguine sehr zufrieden. Vor allem der Skill-Wettbewerb kommt bei den 550 Fans gut an. Der neue Trainer Brandon Reid verspricht ein hungriges Team.

Am Samstag hatte das lange Warten für die Fans der Krefeld Pinguine endlich ein Ende. Genau fünf Monate nach ihrem letzten Saisonspiel bei der Düsseldorfer EG am 4. März, nahmen die Fans der Schwarz-Gelben ihre Lieblinge wieder in Augenschein. Die Pinguine hatten ab 14 Uhr zur Saisoneröffnungsparty auf den Parkplatz des Königpalastes geladen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Hallensprecher Kristian Peters-Lach, der trotz der großen Hitze unter dem Zeltdach den Nachmittag und Abend sprichwörtlich souverän über die Bühne brachte.

Weiter ging es dann mit einer Skill-Challenge. Hierbei traten sechs Teams mit jeweils fünf Spielern in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Bei der ersten Disziplin, dem Stickhandling tat sich Stürmer Jordan Caron aus dem Team von Torwart Dimitri Pätzold hervor. Für seine hervorragende Scheibenführung bei hoher Geschwindigkeit erntete er reichlich Applaus. Den härtesten Schuss hatte der neue Pinguine Verteidiger Philipp Bruggieser, er beförderte den Puck mit 157 km/h in die Maschen. Als schnellster Skater erwies sich Philip Riefers, der aus Wolfsburg nach Krefeld zurück gekehrt ist. Anschließend war die Torwand dran, wo sich Publikumsliebling Martin Schymainski am treffsichersten erwies. Binnen 48 Sekunden traf er fünf Mal durch die kleinen Löcher ins Netz. Zuletzt ging es um Passgenauigkeit. Der Puck musste dabei in vier Minitore befördert werden. Pinguine-Neuzugang Chad Costello erledigte diese Aufgabe in 28,4 Sekunden am schnellsten. Sieger des Wettbewerbs wurde das Team von Patrick Klein, in dem Martin Schymainski, Joel Keussen, Jacob Berglund, Philip Riefers und Alex Trivelato mitmischten.