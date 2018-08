Krefelds Triathlon-Team will Platz drei verteidigen

Krefeld Der KKK kam beim vorletzten Triathlon der Saison in Tübingen auf Rang. Bayer Uerdingen wurde Elfter und ist Bundesliga-Vorletzter.

(svs) Das Team des Krefelder Kanu Klubs bleibt in der Bundesligatabelle oben dran. Trotzdem waren die Teilnehmer mit dem Ergebnis des Rennens in Tübingen nicht ganz zufrieden. Das galt insbesondere für den Star des Teams, die Australiern Gillian Backhouse. Diese hatte in der vorangegangenen Rennen in Münster und Düsseldorf jeweils das Podium erreicht und war Erste und Zweite geworden. Diesmal aber geriet sie auf der 750 Meter langen Schwimmstrecke im Neckar in heftige Positionskämpfe und fiel zurück. Auf Rang zwölf kam sie aus dem Wasser und es gelang ihr auf der Rad- und anspruchsvollen Laufstrecke nur noch, sich auf Rang acht nach vorn zu arbeiten.