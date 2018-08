Riesenärger beim Radrennen in Krefeld

Krefeld Retour le Tour beginnt mit einer Stunde Verspätung. Die Favoriten setzen sich am Ende durch: Arndt gewinnt vor Sieberg und Zabel.

Das Radrennen „Retour le Tour“ in der Innenstadt hat bei seiner zweiten Auflage gezeigt, was bei den Krefeldern ankommt: Eine Mischung aus Unterhaltung gepaart mit Breiten- und Leistungssport. Spätestens beim Hauptrennen der Elitefahrer war der Bereich rund um das Ziel sehr gut gefüllt. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht, zeigten doch vor allem die im Vorfeld hochgelobten Tourfahrer, für die es immerzu Applaus gab, das es auch bei kleinen Rundkursen wie in Krefeld spannend zugehen kann. In einem packenden Finish setzte sich der taktisch clever agierende Nikias Arndt bei einbrechender Dunkelheit knapp vor Philipp Mamos durch. Dritter wurde Vorjahressieger Rick Zabel, der als Erster der Verfolgergruppe über die Ziellinie fuhr.