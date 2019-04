Fußball-Schiedsrichter : Andreas Kotira folgt auf Werner Gatz

Krefeld Die Schiedsrichtervereinigung Kempen-Krefeld hat in Willich ihren neuen Obmann gewählt. Hans-Peter Franken, Manfred Lipsch und Daniel Jennen sind Beisitzer.

Gatz hatte sich bereits seit über einem Jahr um seinen Nachfolger Gedanken gemacht und in Andreas Kotira ein langjähriges Mitglied aus dem Kreisschiedsrichterausschuss favorisiert. Kotira wurde in Krefeld geboren, wohnt in Tönisvorst und gehört seit 43 Jahren dem SV St. Tönis an. Er spielte bis 1991 selber Fußball und ist aber bereits seit 33 Jahren Schiedsrichter. Der 53jährige hat zehn Jahre in der Landesliga Spiele geleitet. Seit 15 Jahren er für den Niederrhein als Schiedsrichterbeobachter bis zur Oberliga tätig.