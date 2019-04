Badminton Final Four : Deutschlands Badmintonspitze kommt nach Willich

Krefeld An diesem Wochenende steigt das Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft im Badminton in Willich.

Der Modus eines Final-Four-Turniers ist dabei für den Badmintonsport relativ neu. Seit Jahren werden im DBV Möglichkeiten diskutiert, den Sport für Zuschauer attraktiver zu gestalten. Endturniere dieser Art werden bereits seit Jahren erfolgreich in anderen Sportarten veranstaltet. In Krefeld ist beispielsweise das in diesem Jahr zum zweiten Mal hier stattfindende Feldhockey-Final-Four ein gutes Beispiel. Auch hier zieht eine sonst außerhalb der olympischen Spiele in Deutschland wenig zuschauerträchtige Sportart mehrere tausend Besucher an. Auch im Basketball oder Handball sind solche Turniere im Pokal eine feste Einrichtung. Die Veranstaltung in Willich ist erst die dritte ihrer Art nach Bad Hersfeld und Saarbrücken und damit die erste in Nordrhein-Westfalen.