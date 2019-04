Fußball-Kreisliga : Stefan Galster von Meerbusch II nach Schiefbahn

Krefeld Das Klinger-Team erwartet am Samstagabend den Nachbarn Viktoria Anrath zum Stadtderby.

Einen wichtigen Auswärtserfolg landete am Freitagabend der Linner SV. Das Hein-Team gewann das Duell der punktgleichen Kellerkinder bei der TSF Bracht auf Grund einer starken zweiten Hälfte verdient mit 1:0 (0:0). Dies war nach drei Niederlagen in Folge ein starkes Zeichen im Abstiegskampf, wodurch der LSV sich auf Platz 13 vorschoben, der in der Endabrechnung Klassenverbleib bedeuten würde. Das Tor des Abends gegen eine vor der Pause bessere Elf von der Grenze erzielte Louange Adom Missamou (83.).

Im Willicher Stadtderby, das in der Hinrunde 2:2 endete, erwartet am Samstagabend der SC Schiefbahn die Anrather Viktoria. Personelles am Rande: Mit Stefan Galster vom Landesligisten TSV Meerbusch II, der auch viele Jahre in der Oberliga ein feste Größe war, haben die Platzherren für die kommende Saison schon eine hochkarätige Neuverpflichtung getätigt. Zum anstehenden Derby sagt Spielertrainer Daniel Klinger: „Für uns geht es nur noch um die Goldene Ananas, während Anrath trotz des beachtlichen Zwischenspurts noch nicht aus allem raus ist. Das wird ein heißer Fight.“ Während der neue Keeper Kein Kallen beim SCS erstmals im Kader ist, wird Liam Nicholls mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall in dieser Saison nicht mehr spielen. Die Viktoria hat auf jeden Fall Torjäger Sven Schmitz wieder dabei, der seine zehnte Gelbe Karte ohne zu fehlen abgebrummt hat, weil vergangene Woche spielfrei war. Weiter gesperrt ist aber Stammtorwart Tim Hildebrandt, der erneut von Marcel Grabarske vertreten wird.