Wasserball : SV Bayer Außenseiter in Hannover

SV Bayer Außenseiter in Hannover

Krefeld Im Playoffspiel beim Tabellenersten der Vorrunde drohen Bayer viele Ausfälle.

(svs) Im zweiten Playoffspiel dieser Saison geht es für die Herren des SV Bayer Uerdingen am Wochenende zu den White Sharks Hannover. Die Krefelder haben vor der Partie (Samstag, 16 Uhr) mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Neuzugang Mateja Loncaric wird aufgrund eines Fingerbruches fehlen. Aus beruflichen Gründen und aufgrund von Abstellungen für die Jugendnationalmannschaft drohen darüber hinaus weitere Ausfälle.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am heimischen Waldsee trotzten die Uerdinger dem Favoriten ein 11:11 ab. Allerdings waren es damals die Niedersachsen, die stark ersatzgeschwächt antraten. Trotz der erwarteten Ausfälle baut Bayer-Trainer Milos Sekulic auf den Kampfgeist seines Teams. „Wir werden tun was wir können und werden uns nicht kampflos geschlagen geben.“, sagt der SVB-Coach. Favorisiert bleibt dennoch der Gastgeber, der die Saison als Tabellenführer abschlossen und den Aufstieg in die Pro-A-Liga als Ziel ausgegeben hat.