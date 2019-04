Handball Dritte Liga : Görden wird in Ahlen geschont

Krefeld Trotz feststehender Meisterschaft wollen die Eagles hinsichtlich der Relegation die Spannung hochhalten.

Der erfahrene Trainer hatte den großen Erfolg der Meisterschaft schon am gleichen Abend abgehakt und blickte schon während seine Spieler feierten voraus. „Wir müssen in der Relegation topfit sein. Wenn alle Spieler dabei sind, wonach es derzeit aussieht, können wir mit jedem Team der dritten Liga mithalten. Es sind 50-50-Spiele und die Form entscheidet“, sagte der Däne noch während der Meisterparty in der Sportsbar Karussell. Auch wenn es in der Partie in Ahlen tabellarisch also um nichts mehr geht, die Bedeutung für die Köpfe der Spieler ist hoch. „Wir wollen jetzt auf der Welle bleiben“, sagt Rogawska.