Fuball-Landesliga : Fischeln gegen Spitzenreiter Cronenberg gefordert

Krefeld (uwo) Nach starken Leistungen zu Jahresbeginn baute der Fußball-Landesligist VfR Fischeln wieder spürbar ab. Dass die Mannschaft in der nächsten Saison ein völlig anderes Gesicht haben wird und in der Tabelle nach oben wie unten kaum etwas möglich ist, dürfte zu den Gründen für die stagnierenden Leistungen zählen.

Vielleicht kitzelt der kommende Gegner, Tabellenführer Cronenberger SC, einige Extra-Prozente aus dem Team. VfR-Trainer Fabian Wiegers nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. „Wir können nicht nochmal so leblos auftreten wie im Derby gegen Teutonia. Das haben wir deutlich besprochen“, sagt er. In wieweit seine Worte Gehör fanden wird sich zeigen. Stimmt die Einstellung, sieht Wiegers Chancen, dem Spitzenreiter Paroli zu bieten: „Cronenberg hat viel Qualität und mit Aydogmus einen Torjäger, der wie am Fließband trifft. Wir haben in Heimspielen gegen solche Teams aber schon gezeigt, dass wir mithalten können.“ Beim VfR fehlen weiterhin die verletzten Simon Kuschel und Melih Karakas. Philip Reichardt kehrt nach seiner Rot-Sperre zurück. Zur neuen Saison gehen Robert Norf (1. FC Monheim) und Stefan Linser. Bei Christos Pappas, Simon Kuschel und Timo Welky verdichten sich Wechselgerüchte zum SC Kapellen.