Fußball : Kotira beerbt Gatz als Schiedsrichter-Chef

Willich Die Schiedsrichtervereinigung des Fußballkreises Kempen/Krefeld wählte Andreas Kotira aus Tönisvorst in Willich zu ihrem neuen Obmann. Hans-Peter Franken, Manfred Lipsch und Daniel Jennen sind die Beisitzer.

Doch zunächst dankte der stellvertretende Vorsitzende des Verbandschiedsrichterausschusses Boris Guzijan (TS Duisburg-Rahm) Gatz für die sehr gute Arbeit im vergangen Vierteljahrhundert. Alle Versammlungsteilnehmer bedachten den scheidenden Obmann mit nicht enden wollendem Applaus für seinen Einsatz zum Wohle der „Pfeifenmänner“ in den vergangenen 24 Jahren. Gatz verabschiedete sich von den Schiedsrichtern, für die er so lange Zeit verantwortlich zeichnete, mit den Worten: „Ich habe das gerne gemacht, und ich gehe nun mit Freude. Vor 24 Jahren hatten wir 307 Schiedsrichter, jetzt sind es noch 261 Aktive. Wir haben nach dem Kreis Duisburg/Mülheim immer noch die zweitmeisten Schiedsrichter im Verband Niederrhein, darauf können wir auch ein wenig stolz sein. In meiner Zeit gab es viele Veränderungen. Die Wichtigsten waren die Einführung des DFB-net, die Gründung eines Fördervereins und die Installierung eines Jungschiedsrichterreferenten.“

Gatz hatte sich bereits seit über einem Jahr um seinen Nachfolger Gedanken gemacht und in Andreas Kotira ein langjähriges Mitglied aus dem Kreisschiedsrichterausschuss favorisiert. Kotira wurde in Krefeld geboren, wohnt in Tönisvorst und gehört seit 43 Jahren dem SV St. Tönis an. Er spielte bis 1991 selber Fußball, ist aber bereits seit 33 Jahren als Schiedsrichter unterwegs. Der 53-Jährige hat zehn Jahre in der Landesliga Spiele geleitet. Seit 15 Jahren ist Kotira für den Fußballverbandniederrhein als Schiedsrichterbeobachter bis zur Oberliga tätig. Kotira hatte sich seit längerer Zeit Gedanken über seine drei Beisitzer im Ausschuss gemacht. Wie zu hören war, konnten sich damit aber nicht alle Schiedsrichter anfreunden. Es ist anzunehmen, dass sich deshalb im Vorfeld des Schiedsrichtertages in Gestalt von Wolfgang Kreitmayr (Union Krefeld) ein weiterer Bewerber in Stellung gebracht hatte.