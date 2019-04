Handball Dritte Liga : HSG: Höchster Auswärtssieg der Vereinsgeschichte

Krefeld (svs) Die HSG Krefeld lässt ihrem Vorsatz, nach dem Gewinn der Westdeutschen Handball-Meisterschaft nicht nachzulassen, Taten folgen. Im ersten Spiel nach dem Titelgewinn in der Dritten Liga siegten die Schwarz-Gelben bei der Ahlener SG deutlich mit 39:23 (18:11) und feierten damit nicht nur den höchsten Saison-, sondern auch den höchsten Auswärtssieg der Vereinsgeschichte.

Im September hatte das Team in Volmetal ebenfalls mit 16 Toren Differenz, aber weniger Torerfolgen gewonnen.

Schon zur Pause lag der Meister, für den es in den verbleibenden Spielen eigentlich nur noch darum geht, für die Relegation so gut wie möglich die Spannung aufrecht zu halten, fast uneinholbar mit 18:11 in Front. Die Mannschaft von Trainer Ronny Rogawska ließ auch nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen. Bester Krefelder Werfer war Max Zimmermann mit insgesamt neun Torerfolgen.