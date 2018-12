Handball : Ronny Rogawska steuert mit Krefeld auf Titelkurs

Korschenbroich (-vk) Ronny Rogawska steuert mit der HSG Krefeld auf Titelkurs. Der langjährige Trainer des TV Korschenbroich, der weiterhin in Korschenbroich lebt, baute am letzten Spieltag des Jahres durch einen 32:25-Sieg in Lemgo den Vorsprung an der Tabellenspitze der 3. Liga West auf sechs Punkte aus, da gleichzeitig der hartnäckigste Verfolger SG Schalksmühle-Halver mit 25:33 bei Aufsteiger SG VTB Altjührden patzte.

