Dritte Liga Handball: Max Jäger führt Eagles zum Arbeitssieg

Handball-Drittligist HSG Krefeld tat sich beim Tabellenletzten TV Großeheidorn sehr schwer und gewann dank des Torhüters mit 27:25. Da Verfolger SGSH Dragons unterlag, beträgt der Vorsprung bereits acht Punkte.

Der Aufstieg der HSG Krefeld in die zweite Liga, oder zumindest das Erreichen der Relegation, wird immer wahrscheinlicher. Während die Eagles am Samstagabend einen unerwartet knappen 27:25 (11:11)-Erfolg beim Tabellenletzten MTV Großenheidorn feierten, unterlag Verfolger SGSH Dragons zeitgleich beim Dritten TSV GWD Minden II. Damit ist der Vorsprung der Eagles bei noch sechs ausstehenden Spielen auf acht Zähler angewachsen.

Am Freitag um 7.45 Uhr war es so weit: HSG-Kapitän Marcel Görden wurde Vater. Sohn Lino kam gesund mit 3220 Gramm und 52 cm Größe zur Welt. Bereits seit knapp zwei Wochen war die Geburt erwartet worden.

Entsprechend leisteten sich die Krefelder viele Fehler im Offensivspiel und in der Folge gelang es nicht, der klaren Favoritenstellung adäquat gerecht zu werden. Entscheidend für den Sieg war eine Eagles-Strafzeit in der 51. Minute. Beim Stand von 21:19 wurde Lars Jagieniak hinausgestellt. Die Gäste aber ließen in Unterzahl keinen Gegentreffer zu und trafen selbst doppelt. Ein weiterer Treffer unmittelbar danach brachte das 24:19 und damit die Vorentscheidung. „Dadurch kamen wir bis zum Ende nicht mehr wirklich in Probleme“, sagte Rogawska, der zwar mit dem Auftritt nicht zufrieden war, aber feststellte: „Unter dem Strich zählen die zwei Punkte.“