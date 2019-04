Handball-Oberliga : Oppums Spielverlegung wurde im Spielplan vergessen

Krefeld (K.G.) Der TV Oppum hätte an diesem Wochenende gegen das Tabellenschlusslicht SG Überruhr spielen sollen. „Die SG Überruhr bat uns schon seit Wochen, das Spiel zu verlegen. Bei ihnen sind sechs Spieler beruflich verhindert“, erklärt Oppums Trainer Ljubomir Cutura.

„Jetzt müssen wir nach den Osterferien drei Spiele in einer Woche spielen. Es ist schade, da wir in den vergangenen Wochen einen sehr guten Lauf hatten“, sagt Cutura. Drei Siege erzielte der TV Oppum in den vorherigen drei Spielen. Die Partie wurde nun auf Dienstag, 30. April, um 20:15 Uhr terminiert. „Es wird kein Nachteil werden. Wir haben zwar viele Jungs, die lange arbeiten müssen und dementsprechend nicht komplett fit beim Spiel sein werden, aber bei Überruhr wird die Situation ähnlich sein“, sagt Cutura.