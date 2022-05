150 Jahre nach Firmengründung : Hannen und Stein sind gut im Geschäft

Hannen und Stein haben 2019 ihren Unternehmenssitz an der Heinrich Malina Straße in Oppum vergrößert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Krefelder Unternehmen Hannen und Stein feiert Jubiläum. Es beliefert Maschinen- und Anlagenbauer, Unternehmen aus dem Chemie- und Lebensmittelsektor, der Schwerindustrie, Medizintechnik und aus Logistik und Handwerk. Die Kunden sitzen nicht nur in Europa.

150 Jahre Unternehmensgeschichte sind ein stolzes Ereignis. Wilhelm Hannen hat 1872 seine Firma ins Krefelder Handelsregister eintragen lassen. Seitdem ist viel passiert. Mehrere Umzüge, Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, einige Zukäufe und diverse nationale und internationale wirtschaftliche Krisen. Heute ist die Hannen und Stein GmbH & Co KG auf ihrem erst 2019 erweiterten Betriebsgelände an der Heinrich-Malina-Straße sogar Vertriebspartner der Linde AG – einem der wertvollsten deutschen Unternehmen.

Die Hannen und Stein GmbH & Co KG ist Großhandelshaus und Hersteller für technischen Industriebedarf. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen unter anderem in den Bereichen Schlauch- und Armaturentechnik, Industrie-, Kleb- und Dichtstoffe. Beliefert und fachlich begleitet werden zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbauer, Unternehmen aus dem Chemiebereich, aus dem Lebensmittelsektor, aus der Schwerindustrie, der Medizintechnik, Logistikunternehmen und nach wie vor Handwerksbetriebe aus der Region. Aktuell werden Unternehmen in Europa, den USA, in Südamerika und China vom Standort Krefeld aus mit hochwertigen und anspruchsvollen technischen Komponenten beliefert.