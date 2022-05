Stadionumbau in Krefeld : Grüne nun doch für volle Sanierung der Grotenburg

Stadionumbau in Krefeld

Krefeld Die Grünen haben sich nach anfänglichem Zögern nun doch dazu entschlossen, die Grotenburg-Sanierung in der beschlossenen Größenordnung in Höhe von 16,3 Millionen Euro mitzutragen.

(vo) Anfangs hatte Grünen-Fraktionschef Thorsten Hansen Bedenken geäußert. Die ausschlaggebenden Argumente jetzt: Die Entscheidung gegen eine Sanierung zur Drittligatauglichkeit wäre zugleich eine perspektivische Entscheidung gegen den Profi-Fußball in Krefeld . Zweites Hauptargument: Die Grotenburg sei ein städtisches Gebäude, zu dessen Erhalt die Stadt verpflichtet sei. Dies erklärten die beiden Fraktionssprecher Julia Müller und Thorsten Hansen auf Anfrage der RP. Wichtig ist den Grünen: Die Nutzung des Stadions sollte nicht allein dem KFC vorbehalten bleiben, sondern auch anderen Vereinen und Schulen.

Zur CDU-Kritik, die Stadtverwaltung habe beim gescheiterten Förderantrag für die Sanierung versagt, erklären die Grünen: Öffentlich sei bislang nicht bekannt, dass vor den Bundestagswahlen in der interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Grotenburg ursprünglich der einvernehmliche Beschluss gefasst worden sei, dass die örtlichen Bundestagsabgeordneten sich mit einem Hilfsgesuch an den seinerzeitigen Minister Seehofer wenden sollten. Diese Initiative sei von den CDU-Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling und Kerstin Radomski im Einvernehmen mit der Krefelder CDU verhindert worden, da im Bundestagswahlkampf 2021 der Bundesminister Seehofer nicht in Bedrängnis gebracht werden sollte. „In der jetzigen Situation auf die Stadt zu zeigen und vermeintliches Versagen zu konstatieren, leugnet den Umstand, dass die CDU selbst nicht alle Möglichkeiten genutzt hat, politische Hilfestellung zu leisten“, heißt es weiter.