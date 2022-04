Aktive Politik in Krefeld : Landtag in NRW – U18-Wahl in Krefeld

Landtag in NRW – U18-Wahl in Krefeld

Kinder und Jugendliche in Krefeld haben in Zusammenarbeit mit Mobifant eine Wahlurne zur diesjährigen U18-Wahl gebaut. Foto: Stadt Krefeld/Thomas Jansen

Krefeld U18-Wahlen werden seit mehr als 25 Jahren vom Deutschen Bundesjugendring und den Landesjugendringen immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten.

Der Jugendbeirat der Stadt Krefeld beteiligt sich mit Unterstützung des Trägerwerks für kirchliche Jugendarbeit an den U18-Wahlen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen . U18-Wahlen werden seit mehr als 25 Jahren vom Deutschen Bundesjugendring und den Landesjugendringen immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten.

Dahinter steht die Idee, Kinder und Jugendliche spielerisch ans Wählen und das Drumherum heranzuführen und sie so nachhaltig für Politik zu begeistern. Mitmachen können alle unter 18-Jährigen. Sie erhalten die Möglichkeit, sich zu den Wahlen mit dem politischen Geschehen auseinanderzusetzen, eine Wahlentscheidung für sich zu treffen und ihre eigene politische Meinung durch eine Stimmabgabe auszudrücken. Mit einer mobilen Wahlurne, die Kinder und Jugendliche mit Unterstützung der Fachkräfte von Mobifant gebaut haben, führt der Jugendbeirat in vier Krefelder Schulen die U18-Wahl durch: Die Schüler des Gymnasiums Marienschule, der ErichKästner-Förderschule, des Gymnasiums am Moltkeplatz und der Gesamtschule Kaiserplatz haben so von Montag, 2., bis Freitag, 6. Mai, die Möglichkeit, auf Mustern der originalen Stimmzettel ihre Stimme abzugeben.