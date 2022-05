Unfall auf der Krefelder Straße in Moers : 16 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt

An der Kreuzung Krefelder Straße / Steinbrückenstraße wollte die Jugendliche die Krefelder Straße überqueren. Dabei übersah sie eine von links kommende Autofahrerin aus Krefeld.

Eine 16 Jahre alte Radfahrerin aus Neukirchen-Vluyn ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hülsdonk schwer verletzt worde. Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche gegen 7.35 Uhr auf der Steinbrückenstraße unterwegs. An der Kreuzung Krefelder Straße / Steinbrückenstraße wollte sie die Krefelder Straße überqueren. Dabei übersah sie eine von links kommende 46 Jahre alte Autofahrerin aus Krefeld, die auf der die Krefelder Straße aus Richtung Moers kommend in Richtung Krefeld fuhr.