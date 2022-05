Jugendfußball : KFC-Nachwuchs räumt im Kreispokal drei Titel ab

Krefeld Die Endspiele fandenam Wochenende auf der Sportanlage in St. Tönis statt. Der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses Raul Oreja ist mit dem Ablauf und dem Zuschauerzuspruch zufrieden.

Der Titel bei den C-Junioren ging an den „Lokalrivalen“ Bayer Uerdingen. Der Tabellenführer der Niederrheinliga, der sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die C-Junioren-Regionalliga machen kann, bezwang den Nachwuchs des in der Kreisleistungsklasse spielenden VfL Willich mit 2:0. Die Tore erzielten Noah Yilmaz (14.) und Mustafa Doganci (18.) Obwohl zwei Klassen tiefer angesiedelt, hielten die Willicher prima mit.