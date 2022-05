Inzidenz liegt bei 384,4 : 46 neue Corona-Fälle in Krefeld

Krefeld In den Kindertageseinrichtungen sind zwei neue Coronafälle bekannt geworden, 25 weitere Erkrankungen melden die Schulen. Drei Krefelder liegen derzeit mit Covid-19 auf einer Intensivstation.

Insgesamt 46 neue Corona-Infektionen in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 3. Mai (Stand: 0 Uhr). Bisher sind der Verwaltung damit 62.541 Erkrankungen gemeldet worden. Als genesen werden 60.850 Personen registriert, am Vortag waren es 60.671. Als aktuell infiziert gelten nun 1.421 Bürger, am Vortag waren es 1.554. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 384,4 an. Am Vortag lag sie bei 453,2. 270 Bürger sind in der Seidenstadt bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Dies entspricht einer Infektionsrate von 27,57 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,43 Prozent. In den Kindertageseinrichtungen sind zwei neue Coronafälle bekannt geworden, 25 neue Erkrankungen melden die Schulen. In den Kliniken in der Stadt liegen aktuell 34 Krefelder mit Covid-19, drei von ihnen auf der Intensivstation. Zwei Personen müssen beatmet werden. Die Impfung im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, bleibt weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Geöffnet ist das Impfzentrum montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr. Eine tägliche Übersicht aller Impfangebote in Krefeld gibt es im Internet auf der Seite http://www.krefeld.de/impfzentren-in-krefeld.