Aktion des Kaufmannsbundes : Uerdingen lädt Sonntag zum Frühlingsfest ein

Krefeld 40 Stände präsentieren die Waren in bunter Mischung auf der Niederstraße und Teilen des Marktplatzes. Es gibt Unterhaltung für die ganze Familie.

Der Reigen der vier mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbundenen Stadtfeste des Uerdinger Kaufmannsbundes beginnt mit dem Frühlingsfest am Sonntag, 8, Mai. Wie im Vorjahr zielt der Uerdinger Frühlingsmarkt wieder auf Unterhaltung für die ganze Familie. „Die Wetterfrösche versprechen ein frühlingshaftes Wetter“, freut sich Kaufmannsbund-Vorsitzender Uwe Rutkowski. „Das ist ein gutes Omen für ein gelungenes Fest.“ Der Frühlingsmarkt beginnt um 12 Uhr vor dem Rathaus und dauert bis 18 Uhr. Wegen des Sonntagsgottesdienstes öffnen die Geschäfte um 13 Uhr.

Fabian de Cassan, der Geschäftsführer des Kaufmannsbundes, nimmt nach der schwierigen Pandemiezeit einen Aufschwung des Uerdinger Einzelhandels wahr. Vor dem Rathaus haben neu zugezogene Einzelhändler wie Hannsi, Cést La Vie, Blütenrausch oder Moosgrün ihre Stände. Dort wollen sie die Wirkung ihres Warengebotes auf die Uerdinger Kunden überprüfen, bei dem es sich um Kunstgewerbe, Dekoartikel und textile Accessoires dreht. Neu ist auch Sophia Wolf mit handsignierten Kunstdrucken in Risographie, einem dem Siebdruck ähnlichen Schablonendruckverfahren. Musikalisch durch den Tag führt Ralf Küntges mit Gitarre und Gesang.

Die Einschätzung de Cassans teilt Bettina Losereit, die zweite Vorsitzende des Kaufmannsbundes. Die Nachfrage nach Standplätzen sei stärker als in vergangenen Jahren gewesen. So sind es 40 Stände, die in bunter Mischung die Niederstraße und die Hälfte der Fläche des Historischen Marktplatzes einnehmen. Auf der Oberstraße finden unter anderem ein Kindertrödelmarkt und ein Handwerkermarkt statt. Losereit verweist auf die positive Wirkung des Uerdinger Stadterneuerungskonzeptes. Auf der um 15 Uhr beginnenden Modenschau „Uerdinger Schaufenster“ werden fünf Uerdinger Boutiquen von Uerdinger Models ihre modischen Ideen vorführen lassen. Alle Einkünfte aus dem Frühlingsfest wird der Kaufmannsbund für ukrainische Kinder spenden.