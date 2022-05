Radfahrprüfung für Grundschüler : Häufigster Fahrrad-Mangel: Katzenaugen

Krefeld An der Grundschule Bismarckstraße fand am Montag die Fahrradprüfung statt. Schüler der vierten Jahrgangsstufe mussten hierbei zeigen, dass sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen. Auch die Räder wurden geprüft.

Zwar lasse sich in den Statistiken nicht nachweisen, dass die vergangenen beiden Jahre, in denen die Prüfung coronabedingt ausfiel oder nur sehr reduziert stattfand, mehr Unfälle mit Kindern zur Folge gehabt hätte, doch „das ist nicht monokausal. Viele Ursachen spielen in diese Statistik hinein. Das beginnt bei der Witterung und endet damit, wie die Ferien liegen. Die Prüfung ist in jedem Fall ein wichtiger Teil der Verkehrserziehung“, fährt Schepers fort.