Bankgeschäfte in Krefeld : Geldanlage in Nachhaltigkeit im Trend

Die Geschäfte der Commerzbank liefen im vergangenen Jahr gut. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Commerzbank in Krefeld blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2021 zurück. Das Wertpapier- und das Immobiliengeschäft erwiesen sich als Motor des Erfolgs.

Die Commerzbank in Krefeld ist mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Der deutsche „Wertpapier- und Immobilienboom“ sorgte für ein erfolgreiches Geschäft. Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen habe das Geschäftsjahr 2021 der Commerzbank in Krefeld geprägt und für starkes Wachstum gesorgt. So sei das Depotvolumen um 11,1 Prozent auf 202 Millionen Euro gestiegen. Besonders Wertpapiersparpläne seien beliebt gewesen: Ihre Zahl habe sich um 21,3 Prozent erhöht, berichtete ein Unternehmenssprecher.

Dabei habe jeder vierte neu abgeschlossene Wertpapiersparplan bei der Commerzbank in nachhaltige Produkte investiert. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, berichtet Marktbereichsleiter Sascha Luig. „Das ist durch die hohe Inflation auch dringend notwendig: Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren.“

Neben Wertpapieren waren Immobilien auch weiterhin gefragt. In Krefeld seien bei der Commerzbank dank der Niedrigzinsen neue Baufinanzierungen in Höhe von 188,5 Millionen Euro abgeschlossen worden, das seien nochmal 48,6 Prozent mehr Neugeschäft als im Vorjahr. „Bei Bau oder Renovierung achten immer mehr Kunden auf Nachhaltigkeit“, so Luig weiter. Inzwischen ist bereits mehr als jeder vierte Neuabschluss eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt.

Auch die Digitalisierung des Geldhauses schreitet voran: „Während wir zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führen, erledigen unsere Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital“, berichtet Luig. Deutschlandweit nutzen mehr als 1,8 Millionen Kunden die Banking-App, so viele wie noch nie. In Krefeld sei die Zahl der Banking-App-Nutzer um 15 Prozent angewachsen. „Das Smartphone ist längst zur Bank in der Hosentasche geworden. Wir fügen stetig neue Funktionen in der App hinzu“, so Luig. Die Finanzanalyse etwa kategorisiert Einnahmen und Ausgaben. Sie hilft Kunden dabei, ihr Ausgabeverhalten besser zu überblicken. Mit einem CO 2 -Rechner können Kunden berechnen, wie hoch der persönliche Ausstoß an Kohlendioxid sei, so der Sprecher weiter.

Infolge der Pandemie hätten im vergangenen Jahr vor allem Engpässe bei Lieferketten das Geschäft des Mittelstands geprägt. „Die meisten Unternehmen sind jedoch gut durch die Krise gekommen und investieren auch wieder, insbesondere in Betriebsmittel wie Maschinen oder Lagerhallen“, so Roland Pastoors, Leiter Unternehmerkunden. Bei Unternehmerkunden bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz habe das Kreditvolumen in Krefeld bei 76,6 Millionen Euro gelegen. Ein Schwerpunkt sei die Begleitung der Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. „Wir bieten unseren Unternehmerkunden inzwischen auch Kreditlösungen an, die ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen“, betont Pastoors.