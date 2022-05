Arbeitslosenquote in Krefeld sinkt : Ukraine-Krieg hat noch keinen Einfluss auf Arbeitsmarkt

Arbeitslosenquote in Krefeld sinkt

Die Arbeitslosenquote in Krefeld ist gesunken. Foto: dpa/Daniel Karmann

Krefeld Die Arbeitslosenquote für die Stadt Krefeld hat sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich um 1,7 Prozentpunkte verbessert. Der Fachkräftemangel wird zu einem immer größeren Problem.

Negative Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind auf dem Krefelder Arbeitsmarkt noch nicht festzustellen. Auch die Corona-Pandemie spielt aktuell offenbar für die Beschäftigtenquote keine Rolle mehr. Im Gegenteil. Die Zahlen für die Stadt Krefeld und darüber hinaus sind besser als im Vormonat und sogar deutlich besser als im Vorjahresmonat April. Damals lag die Arbeitslosen in Krefeld bei 11,4 Prozent. Derzeit sind es 1,7 Prozentpunkte weniger – also 9,7 Prozent. Dahinter verbergen sich 11.929 Personen ohne Arbeit: 2788 beziehen Arbeitslosengeld von der Agentur für Arbeit, 9141 Hartz IV vom Jobcenter. Damit sind 2057 Männer und Frauen weniger im Leistungsbezug als im März dieses Jahres.