Nach Corona-Pause : Die Kirmes kehrt zurück nach Krefeld

Krefeld Im Mai findet die Kirmes wieder statt. Mit dabei ist eine der längsten Jahrmarkt-Achterbahnen Deutschlands. Viele Schaustellerbetriebe allerdings haben die Corona-Pause nicht überstanden.

Los geht es am 13. Mai, Schlusstag ist Sonntag, der 22. Mai. Eröffnung ist um 15 Uhr. Wochentags geht es von 14 bis 23 Uhr (freitags bis 24 Uhr), samstags von 14-24 Uhr, am Sonntag öffnet die Kirmes um 13 Uhr. Am Schlusstag lässt sich die Kirmes von 13 bis 22 Uhr besuchen.

Auch sonst bietet die Kirmes aber viele Attraktionen. So zum Beispiel zwei Autoscooter, darunter das ganz neue Modell der Familie Loosen, das Riesenrad „Liberty Wheel“ oder zwölf Kinderfahrgeschäfte. Nicht dabei ist diesmal übrigens das kontrovers diskutierte Ponyreiten. Proteste sind in diesem Jahr folglich nicht zu erwarten.

Für die Schausteller ist der Re-Start der Kirmes bitter nötig. „Viele Unternehmen gibt es nicht mehr. Die restlichen haben ihre Altersvorsorge aufgelöst und sind mit hohen Krediten für Überbrückungsdarlehen belastet. Corona hat uns so hart getroffen wie wohl keine andere Branche“, sagt Albert Ritter, der Vorsitzende der deutschen und europäischen Schaustellervereinigung. Die Kirmes sei aber ein wichtiges kulturelles Event. „Sie ist in der Tat auch in Krefeld das besucherstärkste Event des Jahres. Wir hoffen, dass es jetzt positiv weiter geht und die schweren Zeiten hinter uns liegen“, sagt er.

Das Programm ist ähnlich wie in vergangenen Jahren. Am Montag (16. Mai) gibt es den Fähnchentag, bei dem es für Fähnchen, die beim Mediencenter und bei der Sparkasse erhältlich sind, zusätzliche Freifahrten gibt. Am Eröffnungsfreitag und am 20. Mai, jeweils gegen 22 Uhr, findet ein Höhenfeuerwerk statt. Am Donnerstag ist Familientag. Neu ist die Sonderaktion am Dienstag, 17. Mai. Gegen 14 Uhr gibt es einen Kirmesrundgang für Kinder des Stups und des Heilpädagogischen Zentrums Krefeld.