Biozid kommt zum Einsatz : Kreis Viersen bekämpft Giftraupen an Kreisstraßen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen rechnet wie in den vergangenen Jahren damit, dass auch in diesem Jahr Eichen von den Raupen des Eichenprozessionsspinners befallen sind.

Um die Verbreitung zu vermindern, bekämpfen Kommunen und Kreise die Raupen deshalb entlang von Straßen, Wegen und Plätzen, die häufig besucht werden und an denen deshalb ein Kontakt mit den Gifthärchen gefährlich werden könnte. Die Stadt Kempen hatte vor einigen Tagen bereits mitgeteilt, dass Mitarbeiter mit der Bekämpfung der Raupen nun starten und Eichen an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Sport- und Grünanlagen einsprühen werden. Auch der Kreis Viersen will in den nächsten Tagen, voraussichtlich ab Montag, 9. Mai, vorbeugend Bäume an Kreisstraßen mit einem biologisch wirkenden Präparat spritzen. Dadurch sollen die weitere Häutung der Raupen und die Bildung der gefährlichen Härchen verhindert werden.