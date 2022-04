Kultur in Krefeld : Objektkunst im Botanischen Garten

In der schönen Kulisse des Botanischen Gartens präsentiert Künstler Matthias Nebeling seine Objekte. Er fertigt Sitzmöbel, die gut aussehen und dem Rücken gut tun. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Gartenkunstausstellung Art of Eden verwandelt den Botanischen Garten in eine Bühne für 40 Schaffende. Gartenkunst und Design locken Besucher an, die mit den Künstlern in direkten Kontakt treten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otmar Ernst Sprothen

Das lichte Grün des frisch gemähten Rasens im Botanischen Garten am Rande des Schönwasserparks kontrastiert mit den in Blau, Violett und Weiß gehaltenen Tulpenrabatten. Gärtner legen noch letzte Hand an einige Beete, bevor die Open Air-Ausstellung „Art of Eden“ zum 26. Mal ihre Pforten öffnet. Auf romantischen Pfaden zwischen Apothekergarten, Kakteenhaus und beinahe 150 verschiedenen Rosensorten können Kunstliebhaber Skulpturen und Objekte von 40 bildenden Künstlern für sich erschließen.

Richtige Hingucker sind die Werke von Jutta Vogelsberger. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Matthias Nebeling gehört zu den ersten, die ihren Stand aufbauen. Er ist aus Kall in der Eifel angereist. Seine aus Eiche oder Kirschholz gefertigten Sitzmöbel erinnern an die von dem katalanischen Architekten Antoni Gaudí im Art déco-Stil gefertigten Möbel. Seine frühere Tätigkeit im Medizinbereich hat ihn inspiriert: „Ich fertige Stühle für Leute mit Rückenproblemen oder Schmerzpatienten, deren Therapiezweck als solcher nicht zu erkennen ist“, erklärt der eigenwillige Künstler, der einen kritischen Blick auf die Gesellschaft hat. „Mir kommt es auf ein gutes Gespräch mit den Besuchern an. Das Wedeln mit einem Hunderter ist mir nicht so wichtig“, sagt Nebeling, der auch packend über seine hochwassergeschädigte Eifeler Heimat erzählen kann.

Renate Popp zeigt farbenfrohe Figuren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Am Samstag und Sonntag geöffnet Die Ausstellung Art of Eden ist am Samstag, 30. April, und Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Im Vorverkauf gibt es Karten unter www.omms.net Unter www.artofeden.de findet man die Portraits der Aussteller. Adresse: Botanischer Garten, Am Schönwasserpark

Die Skulpturen von Renate Popp erinnern an die bauchig-geschwungenen Frauenkörper der Niki de Saint Phalle. „Mein Hobby habe ich zu meinem Beruf gemacht und konnte so die Techniken immer mehr verfeinern“, sagt sie. Sie erstellt erst eine Grundform aus Styropor, setzt dann die Gliedmaßen an, um eine ausdrucksvolle Bewegung zu erreichen. Bei den grauen Figuren wählt sie Zement, bei den farbigen Modellgips. Darüber kommt dann eine Schicht Bootslack. Seit 2013 nimmt Popp an der „Art of Eden“ teil. Der Botanische Garten sei für die Präsentation ihrer Skulpturen die schönste Umgebung, die sie sich vorstellen könne, sagt die Künstlerin. Das läge auch an den interessierten und fachkundigen Krefelder Besuchern.

Sein bekanntestes Werk präsentiert Alfred Arnold auf großformatigen Fotos. Hoch über dem Bodensee balanciert ein stählerner Artist mit einer Gleichgewichtsstange auf einem dünnen Stahlträger. Im Wind kann er sich bewegen, und unwillkürlich schaut der Betrachter hin, ob der Artist das Gleichgewicht auch wirklich halten kann. Arnold arbeitet mit großen und kleinen Konstruktionen, Skulpturen und Gartenobjekten, die die Bewegung im Wind einbeziehen. „Dies entspricht meinem Wahlspruch: In allen Lebenslagen im Gleichgewicht bleiben“, erklärt der Künstler.

Birgit Loy, die Leiterin des Botanischen Gartens, hört das einhellige Lob über den stimmigen Ausstellungsort gern. „Wir freuen uns total darauf, dass der Garten wieder mit Kunst bestückt wird“, sagt sie. Vieles fließt hier zusammen: Die schöne Jahreszeit, der geschickt in die malerische Umgebung komponierte Botanische Garten und die Skulpturen aus Stein oder Bronze, die ausdrucksvollen Metallobjekten und besonderen Unikaten aus unterschiedlichen Hölzern. Wer sich für ein Kunstwerk interessiert, kann mit dem Künstler direkt in Kontakt treten. Ein spanischer Food-Truck sorgt für Kaffeespezialitäten, Tapas und Wein auf der Sonnenterrasse.

Irina Hilscher, die bisher die Ausstellung organisiert hatte, gab diese während der zweijährigen Pandemiepause an Anke Peters von der Wuppertaler Eventagentur OpenMind Management weiter. „Viele Jahre lang haben wir die Art of Eden aus der Besucherperspektive besucht. Wir kennen die meisten Aussteller. Diese Gartenausstellung passt genau in unser Portfolio“, erklärt die neue Veranstalterin. Auch sie stellt den Botanischen Garten als idealen Ort für eine Gartenkunstausstellung heraus. „Es bewerben sich immer mehr Künstler, als wir verpflichten können. Daher kann die Art of Eden ihr Qualitätsniveau immer wieder neu bestätigen“, sagt sie.