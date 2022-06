Veranstaltung in der Musikschule Krefeld : Bravo-Rufe für äußerst gelungenes Kawai Konzert

Pianist Slava Guerchovitsch begeisterte am Freitag sein Publikum in der Krefelder Musikschule. Foto: Marc Mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Der junge Pianist Slava Guerchovitsch aus Monaco begeisterte die Zuhörer in der Krefelder Musikschule mit seinen abwechslungsreichen Interpretationen.

Der Helmut Mönkemeyer Saal in der Musikschule füllte sich am Freitagabend für das zweite Kawai Konzert nach einer zweijährigen Corona-Pause gerade einmal zur Hälfte. Als Pianist des Abends hatte man Slava Guerchovitsch (geboren 1999 in Monaco) eingeladen.

Dem jungen Mann, der als Fünfzehnjähriger schon am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris aufgenommen wurde, eilt bereits ein guter Ruf voraus. Er hat inzwischen an zahlreichen Meisterkursen teilgenommen und kann mit Gewinnen international renommierter Klavierwettbewerbe aufwarten. Konzertreisen innerhalb Europas gehören mittlerweile zum Alltag des jungen Meisters an den Tasten.