Vereins sucht neue Mitglieder : Ende einer Ära - Klaer neuer Vorsitzender des Bürgervereins Inrath

Krefeld Rolf Hirschegger – der „ewige Vorsitzende“, der den Bürgerverein seit 1987 führte – wurde von den Mitgliedern unter großem Applaus verabschiedet.

„Aber ich werde es auf andere Art tun. Ich werde den Finger in Wunden legen. Aber wie es meine Art ist, weniger laut und eher beharrlich“, sagte der neue Mann am Ruder. Allerdings schränkte er ein: „Ich bin ein absoluter Familienmensch. Meine Frau, meine Kinder und Enkel sind mir sehr wichtig und ich werde mir die Zeit für sie nehmen. Darum bitte ich um Verständnis, dass ich nicht 24 Stunden am Tag nur für den Bürgerverein da sein werde“, sagte er vor seiner Wahl. Das Wahlergebnis zeigt: Die Mitglieder tragen diesen Kurs mit.

Hirschegger war zuvor mit Blumen und einer emotionalen Rede von seinem Stellvertreter, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU in Krefeld, Gerd Göbels, verabschiedet worden. Dabei stellte er einige Ereignisse im Jahr 1981 dar: Reagan wurde US-Präsident, die Sowjetunion bedrohte Polen mit Manövern an der Grenze, 50.000 Atomkraftgegner demonstrierten in Brockdorf, AIDS wurde entdeckt – „und Rolf Hirschegger trat in den Bürgerverein ein“, sagte er. Eine ähnliche Aufzählung erfolgte für das Jahr 1987, seine Amtsübernahme. Es machte spürbar, wie lang Hirschegger das Schiff Bürgerverein verantwortlich steuerte.