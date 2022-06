“Kultur findet Stadt“ in Krefeld : Wüstenklima setzt Kulturfreunden zu

Krefeld Die Hitze hat offensichtlich viele davon abgehalten, einen Bummel durch das „Kultur findet Stadt“-Programm zu machen. Schattenplätze waren rar – auch ein Kritikpunkt: Die Veranstalter haben nichts gegen die Hitze unternommen – dabei hätte es einfache Mittel gegeben.

Gute Laune auf den Gemälden – und auch dahinter: Man konnte einmal mehr ungewöhnliche Motive bei „Kultur findet Stadt“ entdecken. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Ins Schwimmbad gehen oder zur „Kultur in die Stadt“? Die Entscheidung vieler potenzieller Besucher muss für das kühle Nass ausgefallen sein, denn selbst die Hochstraße war am Samstag zum ersten großen Kulturstadtfest nach der zweijährigen Coronapause vielleicht so gefüllt wie an einem normalen Montag.

Erstmals war vor dem Rathaus eine Bühne aufgebaut. Die hellen Steinplatten verstärkten die Hitze noch. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Info Das zehnte Mal „Kultur findet Stadt“ An diesem Wochenende gab es nach der Corona-Zwangspause die zehnte Auflage von „Kultur findet Stadt“. Die Hauptbühne stand vor dem Rathaus, der Kulturmarkt war an der Dionysiuskirche, auch die König- und Lohstraße verwandelten sich in Kultumeilen.

In der Open Air Galerie auf der Königstraße scheint gegen Mittag die Zahl der ausstellenden Künstler schon fast größer als die der Besucher. Die meisten Kunstschaffenden haben sich auf dem Bürgersteig der Schattenseite niedergelassen und auch so alles im Blick. Es ist im Prinzip eine gute Idee, die Stände wie Perlen an der Kette aneinanderzureihen, doch das Mikroklima an einem solchen Hitzetag lockt eben kaum jemanden auf den Asphalt. Da ist es auch nicht verwunderlich und zeugt von Verantwortungsbewusstsein der Eltern, dass der einladende Bereich in der Straßenmitte, in dem Kinder selber künstlerisch tätig werden könnten, kaum genutzt wird. Dort wie im gesamten Bereich der Freilichtgalerie wären Sonnenschirme oder Sonnensegel zwischen den überdachten Bürgersteigen eine vernünftige Lösung gewesen – die Hochsommerhitze hatten Meteorologen schließlich schon länger angekündigt.

Jung-Pianist Julius hat sich an der Königstraße ans Klavier gesetzt und spielt – auch das gehörte zu den Möglichkeiten von „Kultur findet Stadt“. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Am Ende der Galerie im Wüstenklima lockt Gesang aus der Mennonitenkirche, die am Samstag von der Musikschule Krefeld und dem KRESCHtheater bespielt wird. Der angenehm kühle Kirchenraum ist bestens gefüllt, Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln lauschen hier den Frühlingsliedern, Musical- und Filmsongs, die der Singkreis der Musikschule vorträgt. Birgit Rutzki begleitet das Gesangsensemble am Flügel. Beim nachfolgenden Programmpunkt „Astrid Lindgren“ ist Flexibilität angesagt, und Franz Mestre springt als Ersatzmann mit seinem lebendigen Vortrag der Geschichte „Der Pippi-Diebstahl“ ein.

Wenn Kunst Hand und Fuß hat: Die Künstlerin Sophie Voigt-Chadeyron hat diese Skulptur geschaffen; die Künstlerin lebt und arbeitet in ihrem Atelier in Hüls. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Der Kulturmarkt – das „Schaufenster für Krefelder Kultur“ auf dem südlichen Dionysiusplatz – zieht zur Mittagszeit schon auf etwas mehr Publikum an. Die Stände mit Gemälden, Glasobjekten, Taschen, Filzarbeiten, Schmuck und vielem mehr stoßen auf Interesse. Und dass ein Markt auch ein Ort des Austauschs und Gesprächs ist, zeigt sich an den Ständen, die über das Krefelder Kulturleben, etwa über das KRESCHtheater, die Villa Merländer oder das Stadtarchiv, informieren. Dem Vermitteln von elementarer Kulturtechnik, dem Verständnis der deutschen Sprache, haben sich die ehrenamtlichen Leselernhelfer des Vereins MENTOR-Krefeld verschrieben. An diesem Stand wirbt die 2. Vorsitzende Helga Krall um Ehrenamtliche, die sich nach den Sommerferien ebenfalls im Lesementoren-Programm engagieren wollen.

Heiß geht es an der Marktstraße/ Kreuzung Peterstraße zu. Akkordeon- und Gitarrenklänge sowie Tango werden hier ab dem frühen Nachmittag geboten. Wer zuhören möchte, holt sich einen Papphocker vom Bühnenrand und lässt sich damit im Schatten nieder, den ein großer Baum auf die Straße wirft. So erleben die „Gitarrenstarter“ der Musikschule Krefeld unter der Leitung von Ralf Hintzen eine ungewöhnliche Distanz des Publikums, aber die Kinder können es verstehen, da sie selber in diesem Schatten auf ihren Auftritt gewartet haben.

Vor gleichermaßen entferntem Publikum gibt Toma Neill eine unterhaltsame Einführung in das wichtigste Instrument der argentinischen Tangomusik: das Bandoneon. Schließlich hat der Krefelder Heinrich Band das Instrument entwickelt, das zunächst vor allem bei Bergleuten, aber auch in der bürgerlichen Hausmusik beliebt war. Mit ihrer Aussage „Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es mehr Bandoneon- als Fußballvereine“ erstaunt sie sicherlich viele. Dann erzählt sie, untermalt mit eigenem Bandoneonspiel, die weitere Geschichte des Instruments und erläutert auch seine Besonderheiten. Je nachdem, ob man das Bandoneon im Aufzug oder mit Zudruck spielt, kommt bei denselben Knöpfen eine andere Tonart heraus.

Tango live unter Krefelder Tropensonne bietet das Tanzpaar Andrea und Armin vom Club Tango Argentino Krefeld. Die Dame ist eindeutig im Vorteil, denn sie kann in einem luftigen Sommerkleid tanzen, während der korrekt gekleidete Herr einen Anzug trägt. Für das Publikum stellt sich dabei durchaus die Frage, ob man bei solchen Temperaturen so auf Tuchfühlung gehen und mit solch einem engen Körperkontakt tanzen möchte. Wange an Wange schwitzen? Mit nassen Händen vielleicht den Kontakt verlieren? Sicherheitshalber unterlassen die beiden Tänzer gewagte Figuren, die zu abrupten wie unerwünschten Trennungen führen könnten. Trotzdem erlebt man bei ihrer Vorführung, dass man Leidenschaft bei diesen äußeren Bedingungen auch neu interpretieren kann.