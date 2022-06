Kultur in Mönchengladbach : Wo Besucher zu Akteuren werden

Mönchengladbach Zum 40. Jahrestag seiner Eröffnung wurde im Museum Abteiberg und im Abteigarten das Musikprojekt „Kunsthalle for Music Act I“ des US-amerikanischen Künstlers Ari Benjamin Meyers aufgeführt. Und das war nur der Auftakt eines Wochenendes der Kreativität.

Der Eindruck einer pantomimischen Darbietung trügt – am Dirigentenpult agiert ein gestandener Musik-Profi. Vor sich hat Yorgos Ziavras, Kapellmeister des Theaters Krefeld/Mönchengladbach, eine notierte Partitur. Einzig das Orchester ist keines. An seiner statt nehmen Besucher jene Plätze ein, auf denen üblicherweise Streicher, Schlagwerker, Blech- und Holzbläser ihrer Profession nachgehen. Das ungewöhnliche Arrangement auf der mittleren Ebene des terrassenförmig angelegten Abteigartens ist Teil der Klanginstallation „Kunsthalle for Music“ des US-amerikanischen Künstlers Ari Benjamin Meyers. Mit der Aufführung des vom Künstler selber als „nomadische Meta-Institution“ beschriebenen Werks feierte das Museum am Abteiberg am Jahrestag seiner Eröffnung, dem 23. Juni, seinen 40. Geburtstag. Zuvor war „Kunsthalle for Music“ in unterschiedlichen Formaten bereits in Rotterdam, Hongkong, Moskau und Philadelphia zur Aufführung gekommen.