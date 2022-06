Handball : HSG Krefeld holt Loïc Kaysen vom VfL Gummersbach II

Der Sportliche Leiter Stefan Nippes bastelt weiter am Kader der HSG. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach dem verpassten Aufstieg in die Zweite Liga rüstet die HSG Krefeld Niederrhein weiter auf. Jetzt folgt Loïc Kaysen dem Lockruf. Der 21-Jährige kommt dem VfL Gummersbach II.

(lus) Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein meldet den nächsten Neuzugang. Vom VfL Gummersbach II wechselt Perspektivspieler Loïc Kaysen an den Niederrhein. Der 21-Jährige überzeugte vor allem in der vergangenen Spielzeit und ist neben der Rückraum-Links-Position auch in der Deckung einsetzbar. Der Luxemburger kam unter Nationaltrainer Nikola Malesevic bereits zu Einsätzen für die Nationalmannschaft seines Landes. Sein Debüt gab Kaysen in den Testspielen im italienischen Camerano, die als Vorbereitung für die WM-Qualifikation sowie für die Playoffs zur Qualifikation der Europameisterschaft 2022 dienten.

„Loïc hat eine sehr gute Saison bei Gummersbach II gespielt. Dort ist er uns sehr aufgefallen. Loïc ist ein spannender Spieler, der auf der Platte sehr smart auftritt und weiß was er will. Er ist für die Rückraum-Links Position eingeplant, kann aber vielfältig eingesetzt werden, auch in der Deckung. Ich bin sehr froh, dass wir so einen Spieler an uns binden konnten“, sagt .Stefan Nippes, Sportlicher Leiter der HSG.