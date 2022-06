Feuerwehreinsatz am Nordwall : Schlafzimmer in Krefelder Wohnhaus brennt – eine Person aus den Flammen gerettet

Krefeld Auf dem Nordwall hat in der Nacht zu Samstag ein Schlafzimmer in einem Wohnhaus Feuer gefangen. Eine Person musste aus den Flammen gerettet werden.

In der Nacht zu Samstag hat es in einer Wohnung auf dem Nordwall in Krefeld gebrannt, teilte die Feuerwehr am Samstagmorgen mit. Es sei schwarzer Brandrauch aus einem gekippten Fenster im Erdgeschoss gedrungen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hätten bereits mehrere Personen das Mehrfamilienhaus verlassen. Eine Person jedoch musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem brennenden Schlafzimmer gerettet werden. Über das gekippte Fenster habe sich die Feuerwehr Zugang verschaffen und die Person retten können. Sie sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das brennende Schlafzimmer sei danach schnell gelöscht worden.