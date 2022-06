Musikalischer Nachwuchs in Wermelskirchen : Premierenauftritte beim Tag der Musikschule

Das Streicher-Ensemble spielte mit „We will rock you“ von Queen auch eine Nummer, mit der üblicherweise eher E-Gitarren assoziiert werden. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen In der Bogenbinderhalle der Katt ging‘s hoch her: Jungen und Mädchen präsentierten sich am „Tag der Musikschule“. Es wurde ein vergnüglicher Nachmittag mit viel Musik, Comedy und Tanz.

Die Europahymne „Ode an die Freude“, komponiert von keinem Geringeren als Ludwig von Beethoven, erschallte gleich zwei Mal durch die Bogenbinderhalle der Kattwinkelschen Fabrik. Beim Tag der Musikschule schloss erst die Bläser-Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Daniela Bornefeld von der Schwanenschule ihren ersten Auftritt vor Publikum mit dieser weltberühmten Melodie ab, im Anschluss startete das Nachwuchsstreicher-Ensemble unter der Leitung von Anna Caspary-Grünweller ihren Auftritt damit. Für einen reibungslosen Übergang zwischen den beiden Auftritten der Ensembles war also gesorgt. Genauso wie die 17 Kinder an Trompeten, Querflöten, Klarinetten, Tubas und Posaunen, die sich durch eine Kooperation von Schwanen- und Musikschule zusammengefunden haben, gehörten die Streicher-virtuosen sowie auch der Kinderchor beim Tag der Musikschule zu dem Programmpunkt unter dem Titel „Junge Wilde“. Das Motto erwies sich als treffend gewählt, denn auch der Kinderchor unter der Leitung und Keyboardbegleitung von Anna Thomas absolvierte seinen ersten Auftritt vor Publikum, das zahlreich in die Kattwinkelsche Fabrik gekommen war.

Die stattliche Besucherschar musste die Leiterin der Musikschule, Celia Spielmann, mit „Silencio“-Rufen wiederholt zur Ruhe mahnen. In der stark hallenden Bogenbinderhalle, in der sich die Nachwuchsmusikergruppen in verschiedene Ecken verteilten, um nacheinander ihre einstudierten Stücke zu präsentieren, wurde das Stimmengewirr der sich unterhaltenden Eltern, Großeltern, Angehörigen und Begleiter zwischenzeitlich dann doch zu laut. Celia Spielmann, die angekündigt hat, die Leitung des von einem Verein getragenen Instituts in Wermelskirchen aufzugeben, erlebte beim Tag der Musikschule ihre letzte Veranstaltung als Leiterin - nach der Sommerpause soll ihre Stelle neu besetzt werden. Eine gewisse Wehmut aufgrund ihres Abschieds wollte die scheidende Musikschulleiterin im Gespräch mit unserer Redaktion nicht verleugnen, freute sich jedoch über den regen Zuspruch durch die vielen Besucher: „Es ist ja nicht so, dass die Musikschule in der Stadt nicht beliebt wäre. Das sehen wir hier heute wieder deutlich. Nur bei der Kommunalpolitik scheint sie nicht ganz so beliebt zu sein.“ Damit spielte Celia Spielmann auf das langwierige „Tauziehen“ um eine Erhöhung des städtischen Zuschusses für die Musikschule (wir berichteten) an.