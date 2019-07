Krefeld : Adelmanns Rede: Wie die Klima-Jugend denkt und spricht

Krefeld Ein 17-Jähriger hält eine kurze Klima-Rede im Krefelder Rat - und sie ist rhetorisch so durchgefeilt, wie man es von der „Fridays for Future“-Ikone Greta Thunberg kennt.

(vo) Eine Sitzungsunterbrechung machte es möglich, dass der 17-jährige David-Luc Adelmann, Schüler am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium, als Vertreter der Krefelder Klimaaktivisten eine kurze Ansprache an den Rat halten konnte. Wir dokumentieren seinen Text im Wortlaut:

„In Mecklenburg Vorpommern brennen die Wälder, in Spanien vertrocknet die Landschaft, in Mosambik sterben Menschen. Diese Phänomene, von denen es heutzutage leider viel zu viele gibt, scheinen auf den ersten Blick unverbunden. Auf den zweiten, den schwierigeren Blick, sind sie aber alle aufs Engste miteinander verknüpft. Dieser zweite Blick wird uns von der Wissenschaft ermöglicht: den Tausenden Männern und Frauen, die ihre Zeit darauf verwenden, uns die Welt zu erklären. Und sie sagen uns mit überwältigender Mehrheit, dass diese Ereignisse, seien es Waldbrände, Desertifikation, Fluten oder Hurricanes, alle Folgen unseres menschlichen Handelns sind.

Sie sind die Folge der dramatischen Veränderungen, die durch menschengemachte Emissionen, in unserem Klima stattfinden. Diese Diagnose scheint gewaltig. So ungreifbar, ja unfassbar. Doch sie ist wahr.

Und nun zu Krefeld, unserer im Vergleich zur restlichen Welt so kleinen Stadt. Was können wir schon an der Klimakrise ändern? Diese Frage haben wir in den letzten Monaten immer wieder gehört. Und hier ist unsere Antwort. Wenn keiner den erste Schritt wagt, wird auch nichts geschehen. Doch jeder einzelne Schritt, so klein er auch sein mag, zählt. Und es ist nicht so, dass Krefeld die erste Stadt ist, diese Gelegenheit wurde leider verpasst.