Kirchenkreis Krefeld-Viersen : Düsseldorfer Pfarrerin wird neue Superintendentin

Barbara Schwan erhielt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Kirchenkreises.

Barbara Schwan ist neue Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen. Bei einer Sondersynode am Donnerstagabend in Viersen wurde sie von den 121 anwesenden Synodalen unter zwei Bewerberinnen und einem Bewerber gewählt. Sie erhielt im ersten Wahlgang 64 Stimmen. Damit tritt sie als erste hauptamtliche Superintendentin die Nachfolge von Burkhard Kamphausen an.