Autobahn GmbH auf dem Willy-Brandt-Platz : Baustart für Krefelds klimafreundlichstes Gebäude

Krefeld Um die Planung auf dem Willy-Brandt-Platz wurde gestritten – nun startet der Bau der neuen Autobahn GmbH Rheinland. Der Bauherr verspricht 7.500Quadratmeter modernste Büroflächen, die fast klimaneutral betrieben werden können.

(RP) Baustart für das nach Angaben der Investoren klimafreundlichste Bürogebäude in Krefeld: Am 21. Dezember haben die Arbeiten für das Projekt BOB.Krefeld Südstadt im Beisein von Oberbürgermeister Frank Meyer mit dem Spatenstich begonnen. Rund 360 Mitarbeitende der Autobahn GmbH Rheinland finden ab 2023 einen neuen Arbeitsplatz am Willy-Brandt-Platz am Bahnhof. Damit bündele die Autobahn GmbH ihre Standorte in einer „perfekt angebundenen Zentrale“.