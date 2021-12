Kunstwerk im Besitz der Stadt Krefeld : Monet-Gemälde wird in Bremen ausgestellt

Monet malte die Houses of Parliament im Jahr 1904. Foto: Kaiser Wilhelm Museum

Krefeld Im kommenden Jahr wird das Bild in der Kunsthalle Bremen in der Ausstellung „Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne“ zu sehen sein.

(RP) Es ist sozusagen ein künstlerischer Botschafter der Stadt Krefeld – das Gemälde „Das Parlament, Sonnenuntergang“ (1904) von Claude Monet. Aus deutschen, europäischen, amerikanischen und asiatischen Museen erreichen die Kunstmuseen Krefeld immer wieder Leihanfragen. Besucher unter anderem in London, Paris und Tokio konnten das Bild schon vor Ort betrachten. Diesmal geht die Reise gar nicht so weit – im kommenden Jahr wird das Bild in der Kunsthalle Bremen in „Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne“ zu sehen sein. Zurzeit werben die Bremer bereits mit dem Krefelder Monet auf ihrer Internetseite und in den Sozialen Medien für die ab November 2022 geplante Ausstellung.

Die Faszination, die Sonnenuntergänge mit ihrem Farbenspiel am Abendhimmel auf Menschen ausüben, hält seit Jahrhunderten an. Heutzutage erhalten Freunde und Bekannte davon millionenfach Fotos in den Sozialen Medien. Und Maler hielten diese besondere Stimmungen immer wieder in Gemälden fest.

Die Ausstellung „Sunset“ in der Kunsthalle Bremen widmet sich diesem Thema: Leihgaben und Werke aus der eigenen Sammlung führen zurück in die Romantik und bis in das 21. Jahrhundert hinein. Sie erzählen vom Pathos eines Moments, von atemberaubender Schönheit, von Traum und Aufruhr, von apokalyptischen Visionen. Neben dem Krefelder Monet werden auch Werke von Max Beckmann, Lyonel Feininger, Caspar David Friedrich und Emil Nolde gezeigt.

Das Bild „Das Parlament, Sonnenuntergang“ des französischen Impressionisten gehört zu den Hauptwerken der Klassischen Moderne in den Kunstmuseen Krefeld und gelangte bereits 1907 in die Sammlung. In einer Blütezeit der „Erbfeindschaft“ mit Frankreich war es eine Provokation, in Preußen ausgerechnet das Bild eines französischen Malers zu kaufen. Krefeld erwarb damit als erstes deutsches Museum ein Gemälde aus einer der großen Serien Monets, in denen er sich in so radikaler Weise mit dem Wechsel von Licht und Wetterbedingungen beschäftigte.