Pflanzaktion in Korschenbroich : 300 neue Bäume im Liedberger Haag gepflanzt

Pflanzaktion in Korschenbroich

Hatten sichtlich Spaß an der Pflanzaktion im Liedberger Haag: Ulrike König, Ilka Armbrust und Stina Armbrust (v.l.). Insgesamt 300 Bäume haben die ehrenamtlichen Helfer gepflanzt. Foto: Michael Benkel

Liedberg Zahlreiche Helfer beteiligten sich an der Pflanzaktion des Heimatvereins Liedberg. 200 Rotbuchen und 100 Stieleichen haben nun ein neues Zuhause im Haag.

So manchem fleißigen Helfer ging die Pflanzaktion im Liedberger Haag viel zu schnell vorbei. „Wo sind noch Bäume?“, hätten einige von ihnen gefragt, berichtet Michael Benkel, Vorsitzender des Heimatvereins Liedberg.

Doch da hatten die 200 Rotbuchen und 100 Stieleichen bereits ihren Platz im Liedberger Wald gefunden. „Die Aktion erfolgte in Absprache mit dem Amt für Wald und Forstwirtschaft beim Rhein-Kreis Neuss“, so Benkel und ergänzt: „Der für den Haag zuständige Förster Axel Kriegler hat uns im Vorfeld die Flächen im Wald gezeigt, auf denen wir pflanzen dürfen und hat auch die Bäume bei einer Baumschule in Hünxe bestellt.“ Der Heimatverein holte anschließend die 300 Bäume ab und organisierte die Pflanzaktion.