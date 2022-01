Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Todesopfer steigt auf 425

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Todesopfer ist im Rhein-Kreis auf 425 gestiegen. Aktuell ist bei 3172 Menschen (Vortag: 2 932) eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen.13 von ihnen (Vortag: 15) müssen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 272,1 (Vortag: 336,3). Aufgrund eines Fehlers in der Datenübermittlung beim Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen wurden dort für den gestrigen Tag beim Rhein-Kreis Neuss keine neuen Fälle in der Berechnung der 7-Tages-Inzidenz erfasst. Der eigentliche Inzidenzwert für das Kreisgebiet liegt daher höher. Der Rhein-Kreis Neuss führt keine Typisierung der in den Testzentren in Neuss und Grevenbroich entnommenen positiven PCR-Tests auf Virusvarianten mehr durch. Hintergrund ist, dass bei den untersuchten Proben in den letzten Tagen bereits im weit überwiegenden Teil der Fälle die zunehmend dominierende Omikron-Variante nachgewiesen wurde. Zudem dient dies der Entlastung der Labore.