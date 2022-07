Sturmschäden in Korschenbroich : Waldfriedhof nach Sturm weiter gesperrt

Die Kreisstraße 8 zwischen Glehn und Schlich war am Sonnabend voll gesperrt. Im Auftrag des Tiefbauamts vom Rhein-Kreis Neuss wurden die Linden nach dem Sturm kontrolliert. Weitere Bäume mussten gefällt werden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich 67 teils prachtvolle Bäume sind allein dort verloren gegangen. Die Schäden an den Grabstellen werden diese Woche aufgenommen. An der Allee zwischen Glehn und Schlich musste der Kreis am Wochenende weitere Linden fällen.