Charity-Aktion „Team Rynkeby“ in Rheinberg : Helfer auf Rennrädern radeln bis nach Paris

Rheinberg Hinter dem „Team Rynkeby“ steckt eine groß angelegte Charity-Aktion für krebskranke Kinder. Das dänische Team „Ringe“ passierte am Dienstag Rheinberg.

Was für ein dynamisches, sportliches und anmutiges Bild: Wie aus dem Nichts jagte am Dienstag am späten Vormittag plötzlich eine Gruppe von 30 bis 40 Rennradfahrern in knallgelben Trikots eng beieinander auf der Straße von Borth nach Ossenberg und dann weiter durch die Stadt Richtung Westen.