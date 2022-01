Bauvorhaben in Korschenbroich : Diese Bauprojekte plant die Stadt

Stellen die Bauprojekte für 2022 und die Folgejahre vor: Georg Onkelbach (l.), Technischer Beigeordneter der Stadtverwaltung, und Dietmar Tillmanns, Amtsleiter für Gebäudewirtschaft und Klimaschutz. Foto: Friedhelm Ruf

Korschenbroich Der Ausbau der Grundschule Maternus zur Offenen Ganztagsschule ist vorgesehen. Ein weiteres Projekt ist der Schulhof in Herrenshoff. Und so geht es nach dem Richtfest des neuen Feuerwehrgebäudes in Kleinenbroich weiter.