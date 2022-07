Initiative der GdG in Korschenbroich : Erst der Sprachkurs, dann zum Deutsch-Ukrainischen Café

Korschenbroich Erst Deutsch lernen, dann bei Kaffee und Gebäck Landsleute treffen. Was die wichtigsten Themen sind, wenn sich die Flüchtlinge aus der Ukraine und Ehrenamtler begegnen.

Es geht lebhaft zu beim Deutsch-Ukrainischen Café der GdG Korschenbroich. „Wir können hier Erfahrungen austauschen, deutsche Besonderheiten sehen, ohne dabei unsere Identität zu verlieren“, sagt Byba Natalliia über das Angebot zum Austausch bei Kaffee und Gebäck.

Austausch bei Kaffee und Gebäck beim Deutsch-Ukrainischen Café der GdG Korschenbroich. Foto: bauch, jana (jaba)

Sie spricht in ihrer Muttersprache, Landsmännin Alona Sankovitsch übersetzt. Die junge Mutter ist seit drei Jahren in Korschenbroich zuhause und mit der deutschen Sprache vertraut. Inzwischen hat sich für die Gäste im Haus am Kirchplatz 2 ein Rhythmus eingespielt. Montags besuchen sie erst einen Deutschkurs und treffen sich anschließend auf einen Kaffee. Den Sprachkurs finanziert die Stadt, die auch vom „Café“ organisierte Termine bezuschusst.

Ein ehrenamtliches Team der GdG-Korschenbroich organisiert das Beisammensein. Wichtiges Thema ist die noch weitgehend fremde Sprache. Die Frauen sorgen sich, dass sie deswegen keinen Job finden. Dabei würden sie so gerne arbeiten – aus Respekt vor den Gastgebern und um Geld für den Wiederaufbau der Heimat zurückzulegen. Inna Denchenko, Lehrerin für Schüler mit Handicap, klagt über die Sprachbarriere im Jobcenter. Sie hätte sich einen Dolmetscher gewünscht. Gotthard Pätzold, einer der Helfer, hat erfahren, dass einige Frauen auch gerne ehrenamtlich tätig wären, um so auch Deutsch zu lernen. Von den Erlebnissen vor der Ankunft in Korschenbroich sprechen die Frauen nicht. Doch sie versichern übereinstimmend, sehr gut aufgenommen worden zu sein. Sie fühle sich schon fast wie ein Familienmitglied. Die Gastgeber lüden sie zu jedem Fest ein und sie versuche, sich zu integrieren, erzählt Dudynska Valentina. Jana Zydyraka hat sehr gefallen, dass zum Schützenfest die ukrainische Hymne gespielt wurde. „Das war sehr wichtig für uns“, sagt die Kindergartenleiterin.

Die Ehrenamtler vom Deutsch-Ukrainischen Café könnten noch zwei, drei Unterstützer gebrauchen, sagt Ehrenamtlerin Marita Monz. Anstrengende Aufgaben seien es nicht.