Erklärung für Abweichungen : Rhein-Kreis berechnet keinen „eigenen“ Corona-Inzidenzwert

Rhein-Kreis Für große Verwirrung sorgten bei einigen NGZ-Lesern offensichtlich die täglich vom Rhein-Kreis veröffentlichten Corona-Zahlen. Warum der Inzidenz-Wert des RKI von der Zahl der Infizierten abweicht.

„Man kann die Zahlen nicht in einen direkten Zusammenhang stellen“, sagt Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises, und erklärt warum. So veröffentliche der Kreis täglich die Zahl der positiven Ergebnisse, die im Laufe des Tages beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Für das RKI jedoch sei zur Berechnung des Inzidenzwertes das Datum der Testentnahme maßgeblich. „Das deshalb“, so Josephs weiter, „um möglichst nah an den Ansteckungszeitpunkt zu kommen.“ Dies sei ein bundeseinheitliches Verfahren, spricht Josephs weiter. Weshalb der Rhein-Kreis auch keine eigene Inzidenz berechne.