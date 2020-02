Tischtennis : Herren-Team von WRW Kleve festigt den zweiten Platz

Kleve Der Landesligist siegt 9:6 beim abstiegsgefährdeten Weseler TV und profitiert unter anderem von der überraschenden 5:9-Niederlage des Lokalrivalen DJK Rhenania Kleve im Heimspiel gegen den TV Bruckhausen.

WRW Kleve bleibt in der Rückrunde der Tischtennis-Landesliga der Herren ungeschlagen. Der Tabellenzweite setzte sich am Samstag beim Weseler TV mit 9:6 durch. Da sowohl die DJK Rhenania Kleve, die in der Heimpartie gegen den TV Bruckhausen eine überraschende 5:9-Niederlage kassierte, als auch der VfL Rhede, der 1:9 beim TV Voerde verlor, parallel Federn ließen, baute WRW den Vorsprung vor dem dritten Rang auf vier Punkte aus.