Fußball-Oberliga : Das Wort von „Opa“ hat Gewicht

Kleve Nedzad Dragovic ist Abwehrchef des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Nach dem holprigen Start gab er der Mannschaft Halt. Der 35-Jährige will eine weitere Spielzeit am Bresserberg kicken. Seine Mannschaft trifft nun auf den VfB Hilden.

Innerhalb der Mannschaft die Wortkargheit des gebürtigen Bosniers legendär. Belanglose Schwätzchen und albernes Geplänkel liegen ihm nicht, im Training ist er auf sich und sein Wirken fokussiert. Auf dem Platz aber zeigt er ein anderes Gesicht. Nicht immer, aber immer dann, wenn der Defensivverbund wackelt. Energisch dirigiert er dann seine Kollegen in der Viererkette, ruft seine Vorderleute zu mehr Einsatzbereitschaft auf, geht lautstark mit sich selbst ins Gericht. „Aufgrund meiner Erfahrung bin ich natürlich ein Führungsspieler. Aber wir haben sowieso eine gute Hierarchie in der Mannschaft, wir ergänzen uns gut“, sagt Dragovic. So seien Mike Terfloth und der bereits seit einigen Monaten verletzte Andre Trienenjost ebenfalls Anführer des Aufgebots. „Auch Niklas Klein-Wiele wächst immer mehr in die Rolle des Führungsspielers hinein“, sagt der 35-Jährige weiter.

Nedzad Dragovic treibt unterdessen die Frage um, wann er einen Schlussstrich unter seine bemerkenswerte Karriere im westdeutschen Amateurfußball zieht (siehe Infokasten). „Natürlich macht man sich Gedanken. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich erst einmal alles ölen. Aber ich habe in Kleve für ein weiteres Jahr zugesagt. Ich denke, dass es dann gut gewesen sein wird“, sagt Dragovic. Schließlich sei der Aufwand für den Oberliga-Fußball ein hoher. Der verheiratete Vater eines dreijährigen Sohnes und einer drei Monate alten Tochter ist ein Familienmensch, erklärt er. Im Alter von fünf Jahren verschlug es den in Sonsbeck tätigen Maschinenbauingenieur mit seiner Familie gen Deutschland – aus Angst vor den Wirren des Balkan-Krieges, die einer seiner Brüder mit dem Leben bezahlte. Mittlerweile sei das Gros seines Umfelds wieder zurück nach Bosnien gezogen, daher kehre er regelmäßig in die Heimat zurück. „Meine Heimat ist aber jetzt hier“, sagt Dragovic.

In seiner Vita stehen Engagements beim SV Straelen, SV Sonsbeck, VfB Homberg, SV Hönnepel-Niedermörmter und dem 1. FC Kleve. „Ich kann nicht sagen, welche Station die Schönste war. Ich bin überall, außer in Sonsbeck, aufgestiegen oder Meister geworden, es lief also bei allen Vereinen nicht allzu schlecht“, sagt Dragovic. Beim 1. FC Kleve hatte er maßgeblichen Anteil am langersehnten Aufstieg in die fünfthöchste deutsche Spielklasse zur Saison 2018/2019. Doch ein Erfolg liegt Dragovic bis heute schwer im Magen: die Oberliga-Meisterschaft mit der SV Hö.-Nie.. Unter Kulttrainer Georg Mewes gelang Dragovic und den Schwarz-Gelben 2014 die Sensation. Doch der Aufstieg in die Regionalliga blieb der Mewes-Elf verwehrt. Finanziell sei die Regionalliga nicht zu stemmen und die Infrastruktur zu dörflich – hieß es damals. „Das fühlt sich bis heute bitter an: Wenn man die ganze Saison lang an einem Ziel arbeitet, das erreicht, und es dann trotzdem nicht klappt“, sagt Dragovic.