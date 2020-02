Fußball-Oberliga : 1. FC holt Punkt und verliert van Brakel

Der 1. FC Kleve – hier Kai Robin Schneider (vorne links) und Pascal Hühner – verpasste einen möglichen Erfolg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Beim torlosen Remis des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve gegen den VfB Hilden reißt sich der Innenverteidiger Sebastian van Brakel die Patellasehne. Die Gäste langweilen mit zwei Viererketten, die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar vergibt mehrere Großchancen.

Von Maarten Oversteegen

Als Sebastian van Brakel beim 0:0-Remis des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve gegen den Tabellenelften VfB Hilden mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden fällt, geht ein Raunen durch das Stadion am Bresserberg. Wenn der 30-jährige Innenverteidiger nach Physiotherapeut Ulrich van Baal ruft, dann muss es ernst sein. Das wissen die Zuschauer in Rot und Blau. Van Brakel war zuvor mit dem Ball am Fuß im seifigen Rasen hängen geblieben und hatte sich das Knie verdreht.

Die Folge: Van Brakel musste vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, Leslie Rume kam für ihn in die Partie. „Man konnte seine Kniescheibe hin und her schieben. Das Sportliche steht heute nicht im Vordergrund. In Gedanken ist der ganze Verein jetzt bei Basti“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar nach dem Schlusspfiff. Die genaue Diagnose folgte am Sonntagabend: Sebastian van Brakel hat sich einen Patellasehnenriss zugezogen. Dazu meint Akpinar: „Das ist etwa die schlimmste Verletzung, die du dir als Fußballer zuziehen kannst. Für uns ist das eine Schock-Nachricht.“ Am Montag soll der Verteidiger operiert werden.

Info So spielte der 1. FC Kleve gegen den VfB Hilden 1. FC Kleve Taner – Kezer (82. Hammoud), Dragovic, van Brakel (29. Rume), Schneider – Haal (71. Santana), Forster, Hühner, Terfloth – Klein-Wiele, Kürkciyan VfB Hilden Oberhoff – SanglMoulas, Serdar, Härtel – di Gaetano (66. Weber), Kunzl (62. Percoco), Mambasa, Zur Linden, Schaumburg (80. Krizanovic) – Falaye Verletzung Sebastian van Brakel hat sich die Patellasehne gerissen. Sie verbindet das untere Ende der Kniescheibe mit dem Schienbein. Es droht eine mehrmonatige Pause.

Der Abgang des Routiniers war der traurige Höhepunkt eines tristen Fußball-Nachmittags beim 1. FC Kleve. Die Gastgeber präsentierten sich bemüht und kreierten die einzigen Großchancen, der VfB Hilden besann sich auf defensive Kompaktheit. „Es hat sich sehr viel zwischen den Strafräumen abgespielt. Trotzdem haben wir unsere Spielidee nicht aus den Augen verloren: Wir waren immer am Drücker“, sagte Akpinar.

Es war ausgerechnet Sebastian van Brakel (14.), der früh für die Führung hätte sorgen können. Aus wenigen Metern köpfte er zu unplatziert auf das Hildener Tor. Pascal Hühner versuchte es nach 33 Minuten in aussichtsreicher Position aus dem Rückraum, vergab aber kläglich. Den einzigen Schuss, den Kleves Torwart Ahmet Taner in der ersten Halbzeit abwehren musste, war ein Produkt der stürmischen Witterungsbedingungen. Eine verunglückte Flanke der Hildener segelte höchst tückisch aufs FC-Tor. „Bei dem Wind und den Platzverhältnissen war es schwierig, sich durchzukombinieren. Mitunter fehlte der letzte Pass. Wir mussten gegen eine Hildener Achterkette spielen, das machte es nicht einfacher“, sagte Umut Akpinar.

Der VfB machte auch nach dem Seitenwechsel nicht den Eindruck, mit dem Remis unglücklich zu sein. So musste der 1. FC Kleve weiter das Spiel gestalten – über weite Strecken der Begegnung mit Erfolg. Nur fehlte es an der Effizienz vor dem Tor. Niklas Klein-Wiele schickte seinen Kollegen Pascal Hühner nach 67 Minuten mit einem sehenswerten Heber in den Strafraum. Hühner wollte VfB-Torwart Marvin Oberhoff tunneln, der aber konnte den Ball abwehren.