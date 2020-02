Fußball-Landesliga : Kunstschuss von Deckers macht Sieg perfekt

Bedburg-Hau Der Stürmer verwandelt beim 2:0 des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau einen Eckball direkt.

Die SGE Bedburg-Hau ist mit dem erhofften Erfolgserlebnis in den zweiten Teil der Saison in der Fußball-Landesliga gestartet. Der Neuling schaffte am Sonntag bei Fichte Lintfort einen verdienten 2:0 (1:0)-Sieg. Trainer Sebastian Kaul war nach 90 kräftezehrenden Minuten mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben unseren Gegner bis auf eine Gelegenheit weit weg vom Tor gehalten und am Ende auch hochverdient gewonnen. Wir hatten genügend Möglichkeiten, das Ergebnis sogar noch deutlicher zu gestalten“, sagte Übungsleiter Kaul.

Beide Mannschaften fanden bei stürmischem Wetter nur schwer in die Partie. Der Gast übernahm auf dem Kunstrasenplatz in der ersten Halbzeit wie erwartet die Spielkontrolle, obwohl er gegen den zum Teil heftigen Wind anrennen musste. Doch die entscheidende Lücke in der dicht gestaffelten Fichte-Verteidigung fanden die Kaul-Schützlinge zunächst nicht. Erst in der 37. Minute gelang es der SGE, das Bollwerk des Kontrahenten zu durchbrechen. Leon Müller brachte die Grün-Schwarzen mit seinem ersten Saisontor in Führung. Bis zum Seitenwechsel tat sich in einem recht ereignisarmen Spiel dann auch nichts mehr.