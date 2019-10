Tischtennis : DJK-Spitzen lassen in Bruckhausen nichts anbrennen

DJK-Spitzen lassen in Bruckhausen nichts anbrennen

Kleve Tischtennis-Landesliga: WRW-Herren verweisen ersatzgeschwächten Weseler TV in die Schranken.

TV Bruckhausen - DJK Rhenania Kleve 8:8: Als die erwartet schwere Auswärtsaufgabe erwies sich für die ohne Christian Schlesinger und Daniel Marquard aufspielenden DJK-Herren die Begegnung in Hünze. „Jojo“ Kirchner: „Ersatz Julian Binn hat stark gespielt und durch seinen Sieg nach 0:2-Satzrückstand den Punkt gerettet.“ Während Kirchner (2) und Martin Blume (2) beim 8:8-Remis (31:28 Sätze) gegen den in Bestbesetzung aufspielenden TV Bruckhausen nichts anbrennen ließen, langte es in den beiden weiteren Paarkreuzen lediglich zu zwei Einzelzählern.